Иосиф Пригожин рассказал, сколько тратит в месяц

Источник материала: Tut.by

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что тратит не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц. Об этом пишет lenta.ru.





Он пояснил, что инвестирует деньги в творчество, артистов, а также в музыку и клипы. По его словам, он вынужден содержать шестерых детей и близких родственников. «Мне меньше полутора-двух миллионов [российских рублей] просто невозможно (это 20−27 тысяч долларов. — Прим.TUT.BY). Я физически просто не могу», — отметил продюсер.

Пригожин также усомнился в возможности прожить на 50 тысяч российских рублей (680 долларов). «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30−50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал он. Пригожин добавил, что работает с 12 лет и не может позволить себе оставаться в зоне заработка 50 тысяч российских рублей.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. «Лично я на 50 тысяч [рублей] спокойно проживу», — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.