«В тюрьме»: что теперь будет с диджеями, которые включили «Перемен» на провластном празднике в Минске

Источник материала: KYKY

Вчера, объявив об окончательной отмене митинга-концерта в минском парке Дружбы народов, объединенный штаб сказал, что придет на провластный праздник – «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в Киевском сквере. Вместе с ними туда подтянулись сотни беларусов.

Внезапно около семи вечера сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые работали на празднике, включили песню Виктора Цоя «Перемен». Ей они заглушили выступление баяниста Виталия Воронко. После этого парни подняли вверх руки с белыми браслетами. Их поступок люди встретили овациями.

У депутата Палаты представителей Сергея Клишевича возник спор со звукорежиссерами. Он назвал действия парней провокацией. Вскоре к ним подошли люди в костюмах и ОМОН. Дальнейшая судьба диджеев оставалась неизвестной, передает «Свобода».

Сейчас выяснилось, что один из диджеев – Кирилл Галанов – находится в тюрьме на Окрестина. Причину его задержания не называют, но говорят, что суд над молодым человеком пройдет сегодня, 7 августа. А что с Владиславом Соколовским и где он, информации пока нет.

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Обложка: «Белсат».