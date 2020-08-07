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«В тюрьме»: что теперь будет с диджеями, которые включили «Перемен» на провластном празднике в Минске

07.08.2020 10:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, объявив об окончательной отмене митинга-концерта в минском парке Дружбы народов, объединенный штаб сказал, что придет на провластный праздник – «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в Киевском сквере. Вместе с ними туда подтянулись сотни беларусов. 

Внезапно около семи вечера сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые работали на празднике, включили песню Виктора Цоя «Перемен». Ей они заглушили выступление баяниста Виталия Воронко. После этого парни подняли вверх руки с белыми браслетами. Их поступок люди встретили овациями.

У депутата Палаты представителей Сергея Клишевича возник спор со звукорежиссерами. Он назвал действия парней провокацией. Вскоре к ним подошли люди в костюмах и ОМОН. Дальнейшая судьба диджеев оставалась неизвестной, передает «Свобода».

Сейчас выяснилось, что один из диджеев – Кирилл Галанов – находится в тюрьме на Окрестина. Причину его задержания не называют, но говорят, что суд над молодым человеком пройдет сегодня, 7 августа. А что с Владиславом Соколовским и где он, информации пока нет.

Экс-эйчар Haxus Ксения Кручинина захотела найти ребятам новую работу

«Можно мне ребят контакты… Это незабываемо, этот маленький смелый подвиг в учебники. Найду им самую-самую крутую работу! Дайте связь», – написала Ксения Кручинина на своей странице в Facebook.

Обложка: «Белсат».

 
 
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Вчера, объявив об окончательной отмене митинга-концерта в минском парке Дружбы народов, объединенный штаб сказал, что придет на провластный праздник – «День...
 
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