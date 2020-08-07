Что за загадочные ямы на перекрёстках вдоль ул. Октябрьской революции и 28-го Июля?

Источник материала: Виртуальный Брест

Действительно, выглядят странно, да ещё и так долго ничего никто не делает. Что бы это могло быть?





Такие есть, к примеру, на перекрёстке Варшавка - 28-го Июля, или Октябрьской революции - пр. Республики.

























По сведениям портала Виртуальный Брест, это пытаются оборудовать данные перекрёстки системой интеллектуального управления транспортным потоком. Другими словами, датчики будут управлять светофорным объектом и пропускать скопившиеся автомобили быстрее "соседей". Предположительно, будет добавляться несколько секунд тому направлению, где скопилось больше автомобилей за счёт того направления, где их нет в данный момент. Однако в целом работа светофора не будет нарушаться, потому что надо ведь и пешеходам как-то перебираться через улицу. А как будет на самом деле - увидим, как только все работы завершат (что-то они затянулись).