ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Даже в 90-е такого не было». Квартиру жительницы Барановичей нагло обворовали, пока она была на отдыхе

07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда горожанка отправилась на отдых за границу, неизвестные влезли в ее квартиру, разбив оконное стекло, и украли золотые украшения стоимостью около 4000 рублей. Ни золота, ни похитителей пока не нашли. Девушка решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других людей о возможной опасности.

«Даже в 90-е такого не было». Квартиру жительницы Барановичей нагло обворовали, пока она была на отдыхе

Фото из архива героини

Месяц назад горожанка Наталья собралась на отдых за границу. Отдала ключи от квартиры подруге, чтобы та могла выгуливать ее собак, и со спокойной душой отправилась в аэропорт. Но когда девушка уже готовилась сесть самолет, неожиданно позвонила подруга и сообщила, что квартиру Натальи обворовали.

– Я еще не поверила. Не может быть, думаю, кто ко мне полезет?! Квартира старая, только ремонт затеяла, успела разве что три окна и входную дверь заменить. Ни сумасшедшей суммы денег, ни алмазов у меня нет, – говорит Наталья.

Однако фото, которые подруга прислала в доказательство своих слов, говорили сами за себя: в оконном стекле зияла большая дыра, а в комнате было все перевернуто.

«Даже в 90-е такого не было». Квартиру жительницы Барановичей нагло обворовали, пока она была на отдыхе

Стоило Наталье уехать, воры перевернули всю квартиру. Фото из личного архива героини

Хозяйка квартиры была в ужасе.

– Мне кажется, даже в 90-е такого не было, чтобы так, внаглую, разбивали стекло, – возмущается Наталья.

Взяли только золото

Воры позарились только на золотые украшения Натальи и ее дочери, которые она решила не брать с собой на отдых. Ни планшет, ни ноутбук, ни другие дорогостоящие вещи и технику злоумышленники не тронули.

– Моя квартира находится на первом этаже. И окна выходят во двор. Но получилось, как в том анекдоте: как любовник выходил, все видели, а как воры лезли – все спали. Может, кто что и видел, но люди, возможно, просто боятся и не хотят вмешиваться, – рассуждает Наталья.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Но того, кто беспардонно влез в квартиру и перевернул в ней все, пока не нашли. А у самой хозяйки недвижимости никаких соображений на этот счет нет.


– Я только весной купила эту квартиру, дома практически не бываю, поэтому даже соседей толком не знаю. Да, контингент в нашем районе не очень благоприятный, пьяниц много, но бандитов нет, – говорит она.

«Главное, чтобы этого человека нашли»

Увидеть свое золото Наталья практически не надеется. Но главное для нее сейчас, чтобы человека, который влез в ее квартиру, нашли.

– Уже прошел месяц и, я так понимаю, про золото можно забыть уже. Но для меня главное, чтобы этого человека нашли. Потому что мне страшно. Вдруг я буду идти вечером, а он даст мне по голове, – говорит Наталья.

По словам девушки, от знакомой она услышала, что ее квартира – не единственная за последнее время, которую обворовали похожим способом в Северном микрорайоне. Поэтому решила предупредить других быть осторожнее.

– Каждый думает, что с ним такое не случится. А тут – бац – и случилось. Я хочу, чтобы люди знали, что сегодня в отсутствие человека любой может влезть к нему в квартиру и вынести все, что угодно, – говорит Наталья.

«Даже в 90-е такого не было». Квартиру жительницы Барановичей нагло обворовали, пока она была на отдыхе

Воры проникли в квартиру, разбив стекло. Фото из личного архива героини

Между тем, в правоохранительных органах Intex-press сказали, что никаких причин для паники у горожан нет, а информация о якобы орудующих в городе квартирных «серийниках» не имеет под собой никаких фактических оснований.

– В июле 2020 года иных краж при аналогичных обстоятельствах в городе Барановичи зафиксировано не было, – прокомментировал кражу из квартиры Натальи Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области. – В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Когда горожанка отправилась на отдых за границу, неизвестные влезли в ее квартиру, разбив оконное стекло, и украли золотые украшения стоимостью около 4000 рублей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара и солнце — погода в Горках на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика