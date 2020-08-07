«Даже в 90-е такого не было». Квартиру жительницы Барановичей нагло обворовали, пока она была на отдыхе

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда горожанка отправилась на отдых за границу, неизвестные влезли в ее квартиру, разбив оконное стекло, и украли золотые украшения стоимостью около 4000 рублей. Ни золота, ни похитителей пока не нашли. Девушка решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других людей о возможной опасности.





Фото из архива героини

Месяц назад горожанка Наталья собралась на отдых за границу. Отдала ключи от квартиры подруге, чтобы та могла выгуливать ее собак, и со спокойной душой отправилась в аэропорт. Но когда девушка уже готовилась сесть самолет, неожиданно позвонила подруга и сообщила, что квартиру Натальи обворовали.

– Я еще не поверила. Не может быть, думаю, кто ко мне полезет?! Квартира старая, только ремонт затеяла, успела разве что три окна и входную дверь заменить. Ни сумасшедшей суммы денег, ни алмазов у меня нет, – говорит Наталья.

Однако фото, которые подруга прислала в доказательство своих слов, говорили сами за себя: в оконном стекле зияла большая дыра, а в комнате было все перевернуто.





Стоило Наталье уехать, воры перевернули всю квартиру. Фото из личного архива героини

Хозяйка квартиры была в ужасе.

– Мне кажется, даже в 90-е такого не было, чтобы так, внаглую, разбивали стекло, – возмущается Наталья.

Взяли только золото

Воры позарились только на золотые украшения Натальи и ее дочери, которые она решила не брать с собой на отдых . Ни планшет, ни ноутбук, ни другие дорогостоящие вещи и технику злоумышленники не тронули.

– Моя квартира находится на первом этаже. И окна выходят во двор. Но получилось, как в том анекдоте: как любовник выходил, все видели, а как воры лезли – все спали. Может, кто что и видел, но люди, возможно, просто боятся и не хотят вмешиваться, – рассуждает Наталья.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Но того, кто беспардонно влез в квартиру и перевернул в ней все, пока не нашли. А у самой хозяйки недвижимости никаких соображений на этот счет нет.





– Я только весной купила эту квартиру, дома практически не бываю, поэтому даже соседей толком не знаю. Да, контингент в нашем районе не очень благоприятный, пьяниц много, но бандитов нет, – говорит она.

«Главное, чтобы этого человека нашли»

Увидеть свое золото Наталья практически не надеется. Но главное для нее сейчас, чтобы человека, который влез в ее квартиру, нашли.

– Уже прошел месяц и, я так понимаю, про золото можно забыть уже. Но для меня главное, чтобы этого человека нашли. Потому что мне страшно. Вдруг я буду идти вечером, а он даст мне по голове, – говорит Наталья.

По словам девушки, от знакомой она услышала, что ее квартира – не единственная за последнее время, которую обворовали похожим способом в Северном микрорайоне. Поэтому решила предупредить других быть осторожнее.

– Каждый думает, что с ним такое не случится. А тут – бац – и случилось. Я хочу, чтобы люди знали, что сегодня в отсутствие человека любой может влезть к нему в квартиру и вынести все, что угодно, – говорит Наталья.





Воры проникли в квартиру, разбив стекло. Фото из личного архива героини

Между тем, в правоохранительных органах Intex-press сказали, что никаких причин для паники у горожан нет, а информация о якобы орудующих в городе квартирных «серийниках» не имеет под собой никаких фактических оснований.

– В июле 2020 года иных краж при аналогичных обстоятельствах в городе Барановичи зафиксировано не было, – прокомментировал кражу из квартиры Натальи Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области. – В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.