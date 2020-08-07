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Рогачук: запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится
07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане! Запланированный концерт на 8 августа на
П.С. Сцену не демонтируем....
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Уважаемые брестчане! Запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится. П.С. Сцену не демонтируем....
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