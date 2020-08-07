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Рогачук: запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится

07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые брестчане! Запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится.

Рогачук: запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится

П.С. Сцену не демонтируем....

Рогачук: запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится

Рогачук: запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится

 
 
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  Уважаемые брестчане! Запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится. П.С. Сцену не демонтируем....
 
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