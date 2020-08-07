На матч минского «Динамо» не продают билеты. Вчера в Солигорске трибуны скандировали «Жыве Беларусь»

Источник материала: Tut.by

На матч «Динамо-Минск» — «Смолевичи», который пройдет 7 августа на столичном стадионе «Динамо», прекращена онлайн-продажа билетов у оператора Ticketpro.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Отметим, что во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta в своем телеграм-канале напомнил о том, что сегодня матч чемпионата Беларуси пройдет на минском «Динамо».

Мы попытались купить на него билеты онлайн, однако соответствующая страница на сайте «Тикетпро» не открывается.



Скриншот со страницы продажи билетов

Офлайн билеты можно приобрести лишь за пару часов до игры (т.е. сейчас нельзя).

В информационном отделе билетного оператора «Тикетпро» подтвердили, что реализация билетов на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Минск» — «Смолевичи» на данный момент действительно приостановлена:

— Конечно, это сделано по инициативе организатора мероприятия, а не по нашей. В течение часа мы узнаем причину приостановки продажи билетов. Или обратитесь с этим вопросом напрямую к организатору — футбольному клубу «Динамо-Минск».

Мы уточняем подробности в «Динамо», после чего обновим новость.