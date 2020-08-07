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На матч минского «Динамо» не продают билеты. Вчера в Солигорске трибуны скандировали «Жыве Беларусь»
Источник материала: Tut.by
На матч «Динамо-Минск» — «Смолевичи», который пройдет 7 августа на столичном стадионе «Динамо», прекращена онлайн-продажа билетов у оператора Ticketpro.
Отметим, что во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta в своем телеграм-канале
Мы попытались купить на него билеты онлайн, однако соответствующая страница на сайте «Тикетпро» не открывается.
Офлайн билеты можно приобрести лишь за пару часов до игры (т.е. сейчас нельзя).
В информационном отделе билетного оператора «Тикетпро» подтвердили, что реализация билетов на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Минск» — «Смолевичи» на данный момент действительно приостановлена:
— Конечно, это сделано по инициативе организатора мероприятия, а не по нашей. В течение часа мы узнаем причину приостановки продажи билетов. Или обратитесь с этим вопросом напрямую к организатору — футбольному клубу «Динамо-Минск».
Мы уточняем подробности в «Динамо», после чего обновим новость.
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На матч минского «Динамо» не продают билеты. Вчера в Солигорске трибуны скандировали «Жыве Беларусь»
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