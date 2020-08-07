﻿ На матч минского «Динамо» не продают билеты. Вчера в Солигорске трибуны скандировали «Жыве Беларусь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На матч минского «Динамо» не продают билеты. Вчера в Солигорске трибуны скандировали «Жыве Беларусь»

07.08.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На матч «Динамо-Минск» — «Смолевичи», который пройдет 7 августа на столичном стадионе «Динамо», прекращена онлайн-продажа билетов у оператора Ticketpro.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Отметим, что во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta в своем телеграм-канале напомнил о том, что сегодня матч чемпионата Беларуси пройдет на минском «Динамо».

Мы попытались купить на него билеты онлайн, однако соответствующая страница на сайте «Тикетпро» не открывается.


Скриншот со страницы продажи билетов

Офлайн билеты можно приобрести лишь за пару часов до игры (т.е. сейчас нельзя).

В информационном отделе билетного оператора «Тикетпро» подтвердили, что реализация билетов на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Минск» — «Смолевичи» на данный момент действительно приостановлена:

— Конечно, это сделано по инициативе организатора мероприятия, а не по нашей. В течение часа мы узнаем причину приостановки продажи билетов. Или обратитесь с этим вопросом напрямую к организатору — футбольному клубу «Динамо-Минск».

Мы уточняем подробности в «Динамо», после чего обновим новость.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области намолотили уже миллион тонн зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика