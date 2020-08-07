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В Гродненской области намолотили уже миллион тонн зерна

07.08.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродненская область перешагнула миллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В целом по стране уже собрано более 4 миллионов 700 тысяч тонн. Обработано немногим более половины площадей. Аграрии рассчитывают на богатый каравай – для этого есть все условия. Рабочая техника (в полях в эти дни 8,5 тысяч комбайнов), позволяет и погода.  

В Гродненской области намолотили уже миллион тонн зерна

Лидер жатвы – Минская область. 

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Новости Беларуси. Гродненская область перешагнула миллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В целом по стране уже...
 
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