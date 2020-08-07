В Гродненской области намолотили уже миллион тонн зерна

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродненская область перешагнула миллионный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране уже собрано более 4 миллионов 700 тысяч тонн. Обработано немногим более половины площадей. Аграрии рассчитывают на богатый каравай – для этого есть все условия. Рабочая техника (в полях в эти дни 8,5 тысяч комбайнов), позволяет и погода.





Лидер жатвы – Минская область.

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