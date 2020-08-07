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Подросток утонул в Столинском районе
Источник материала: ОНТ
В Столинском районе утонул 16-летний парень,
Трагедия произошла 6 августа. Подросток рыбачил на берегу реки Чаква в аг. Рубель. Около 18:45 парень решил искупаться и вошёл в воду. Затем начал тонуть. Из воды подростка извлек мужчина, который находился неподалёку. Вместе с проезжавшими на мотоблоке односельчанами он доставил юношу навстречу вызванной бригаде скорой помощи, однако парень не пришел в сознание и умер в пути.
По данному факту проводится проверка.
ФОТО: pixabay
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В Столинском районе утонул 16-летний парень, сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла 6 августа. Подросток рыбачил на берегу реки Чаква в аг. Рубель....
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