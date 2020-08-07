Виктор Калина поддержал Тихановскую

Источник материала: Tut.by

Белорусский шансонье Виктор Калина у себя на страничке в соцсети поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он опубликовал видеоролик про действующего главу государства, а в комментариях объяснил, почему страной должна править Тихановская.





— Нехорошо 26 лет не согласных сажать по тюрьмам. Я через это проходил, и не как уголовник. За мнение. Реально, не долго, а бесконечно долго он у власти. Мы все же европейцы, а не азиаты. Все построено на лжи и такой же пропаганде. Он так просто не уйдет, как я полагаю, будет большая беда.

Тихановская дала слово провести новые выборы в течение полугода. Я ей верю. Как по мне, лучше бы она и оставалась. Государством может и кухарка управлять, важно набрать команду профессионалов. Я больше склоняюсь к парламентской республике, но это решать народу […].

На майдан у белорусов нет ни сил, ни ресурсов. Надеюсь радикалам, а их меньше процента, отпор дадут. Здоровые же силы должны найти в себе силы сказать нет прошлому и да — будущему, — написал артист.