|
Разбойное нападение на магазин «Яхонт» и частные дома: СК завершил расследование
Источник материала: ОНТ
Расследование серии разбойных нападений на ювелирный магазин и частные дома в столице и Минском районе завершилось. Об этом
Там отметили, что во время совершения нападений злоумышленники использовали газовое и пневматическое оружие, металлические монтировки и наручники.
Напомним, что преступная группа совершала кражи и разбойные нападения в период с 2014 по 2019 год. В частности, утром 17 августа 2019 года около 11 часов 30 минут двое неизвестных зашли в торговый зал ювелирного магазина «Яхонт» в Минске, применили газовый баллончик, а на руки продавцов надели наручники.
Затем нападавшие разбили витрины, забрали в основном золотые ювелирные изделия и скрылись. Всего они похитили из магазина имущество на общую сумму свыше одного миллиона рублей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование серии разбойных нападений на ювелирный магазин и частные дома в столице и Минском районе завершилось. Об этом рассказали в Следственном комитете....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)