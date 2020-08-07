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Разбойное нападение на магазин «Яхонт» и частные дома: СК завершил расследование

07.08.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разбойное нападение на магазин «Яхонт» и частные дома: СК завершил расследование

Расследование серии разбойных нападений на ювелирный магазин и частные дома в столице и Минском районе завершилось. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Там отметили, что во время совершения нападений злоумышленники использовали газовое и пневматическое оружие, металлические монтировки и наручники.

Напомним, что преступная группа совершала кражи и разбойные нападения в период с 2014 по 2019 год. В частности, утром 17 августа 2019 года около 11 часов 30 минут двое неизвестных зашли в торговый зал ювелирного магазина «Яхонт» в Минске, применили газовый баллончик, а на руки продавцов надели наручники.

Затем нападавшие разбили витрины, забрали в основном золотые ювелирные изделия и скрылись. Всего они похитили из магазина имущество на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Расследование серии разбойных нападений на ювелирный магазин и частные дома в столице и Минском районе завершилось. Об этом рассказали в Следственном комитете....
 
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