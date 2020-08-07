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Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

07.08.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

Люди считают, что именно власти виновны в трагедии. Митингующие вступали в столкновения с полицией, забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Для разгона агрессивно настроенной толпы пришлось применить слезоточивый газ.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

Тем временем в городе продолжает расти число погибших в результате взрыва в порту. Число жертв достигло 149. Не прекращаются работы по разбору завалов. Специалисты круглосуточно ведут поиск пропавших без вести.

Протесты в Бейруте: сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя отставки правительства

МВД Ливана назвало официальную причину трагедии: возгорание во время сварочных работ вызвало детонацию свыше 2 700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны шесть лет назад. Химикат хранился в ненадлежащих условиях.

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Новости Ливана. В пострадавшем от мощного взрыва Бейруте вспыхнули уличные протесты. Сотни демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу, требуя...
 
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