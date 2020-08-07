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Во французском Гавре полиция задержала преступника, захватившего заложников в отделении банка

07.08.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во французском Гавре полиция задержала преступника, захватившего заложников в отделении банка

Во французском Гавре спустя 6 часов переговоров полиция задержала преступника, захватившего заложников в отделении банка. 

Он самостоятельно вышел из здания и не сопротивлялся, за его спиной очевидцы заметили флаг Саудовской Аравии. Полиция оперативно установила личность злоумышленника – оказалось, мужчина не в первый раз преступает закон, значится в списках «сторонников радикального ислама» во Франции. Есть информация и о нарушениях его ментального здоровья. По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Мотивы выясняются. Пока лишь известно, что вооруженный мужчина требовал освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы. 

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Во французском Гавре спустя 6 часов переговоров полиция задержала преступника, захватившего заложников в отделении банка.  Он самостоятельно вышел из здания и не...
 
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