Следственный комитет разыскивает пропавшего ганцевчанина

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по факту безвестного исчезновения Алифера Юрия Владимировича, 24.12.1969 года рождения, уроженца г.Береза Брестской области, который примерно в апреле 2018 года уехал на заработки на территорию Российской Федерации из дома по месту жительства по адресу ул.Гагарина, д.29 в аг. Куково Ганцевичского района Брестской области и по настоящий момент его местонахождение не установлено.
В связи с изложенным, просим граждан, обладающих какой-либо информацией о Алифере Ю.В., изображенном на фотоснимке, а также информацией его местонахождении, сообщить её в Ганцевичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам №8 (01646) 62208, №8 (01646) 22176 либо по телефону №102, №8 (01646) 21232 ОВД Ганцевичского райисполкома, либо путём личной явки в отдел по адресу ул.Октябрьская, 6-2 г.Ганцевичи каб.№105.