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Следственный комитет разыскивает пропавшего ганцевчанина

07.08.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по факту безвестного исчезновения Алифера Юрия Владимировича, 24.12.1969 года рождения, уроженца г.Береза Брестской области,  который  примерно в апреле 2018 года уехал на заработки на территорию Российской Федерации из дома по месту жительства по адресу ул.Гагарина, д.29 в аг. Куково Ганцевичского района Брестской области и по настоящий момент его местонахождение не установлено.

Следственный комитет разыскивает пропавшего ганцевчанина

В связи с изложенным, просим граждан, обладающих какой-либо информацией о Алифере Ю.В., изображенном на фотоснимке, а также информацией его местонахождении, сообщить её в Ганцевичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам №8 (01646) 62208, №8 (01646) 22176  либо по телефону №102, №8 (01646) 21232 ОВД Ганцевичского райисполкома, либо путём личной явки в отдел по адресу ул.Октябрьская, 6-2 г.Ганцевичи каб.№105.

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Ганцевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по факту безвестного...
 
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