В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС .





Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Углянской. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение жилища. В 11.24 пожар был ликвидирован. На полу в жилой комнате работники обнаружили погибшего хозяина домовладения 1956 года рождения. Известно, что пенсионер проживал один.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и внутреннюю отделку дома. Причина пожара устанавливается.