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В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер

07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер

Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Углянской. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение жилища. В 11.24 пожар был ликвидирован. На полу в жилой комнате работники обнаружили погибшего хозяина домовладения 1956 года рождения. Известно, что пенсионер проживал один.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и внутреннюю отделку дома. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС. Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о...
 
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