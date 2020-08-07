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В Березе на пожаре в своем доме погиб пенсионер
07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в
Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Углянской. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение жилища. В 11.24
Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и внутреннюю отделку дома. Причина пожара устанавливается.
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В Березе во время пожара в своем доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС. Несчастный случай произошел 6 августа. В 10.46 в Березовский РОЧС поступило сообщение о...
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