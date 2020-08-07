Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл в ее день рождения

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри вручил своей супруге Меган Маркл очень личный подарок в честь ее дня рождения, сообщает Us Weekly.

Напомним, что герцогиня Сассекская отпраздновала 39-летие 4 августа. По данным источника, торжество прошло в семейном кругу, тихо и спокойно.

Герцогиня устроила домашнюю вечеринку в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Празднование прошло скромно: Маркл провела этот день вместе со своим супругом, мамой Дорией Рагланд и сыном Арчи.

Источник из окружения пары также рассказал, что Дория помогала зятю готовить блюда для праздничного стола.

Когда дело дошло до подарка, Гарри придумал кое-что уникальное и сентиментальное. Он хотел, чтобы подарок был очень личным.

Сообщается также, что именно так (тихо и уютно) Маркл хотела отпраздновать свой 39-й день рождения, а вот на 40-летие герцогиня намерена устроить большую и гламурную вечеринку.

Фото: Peter Nicholls/PA Wire

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