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Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл в ее день рождения
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри вручил своей супруге Меган Маркл очень личный подарок в честь ее дня рождения,
Напомним, что герцогиня Сассекская отпраздновала 39-летие 4 августа. По данным источника, торжество прошло в семейном кругу, тихо и спокойно.
Герцогиня устроила домашнюю вечеринку в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Празднование прошло скромно: Маркл провела этот день вместе со своим супругом, мамой Дорией Рагланд и сыном Арчи.
Источник из окружения пары также рассказал, что Дория помогала зятю готовить блюда для праздничного стола.
Когда дело дошло до подарка, Гарри придумал кое-что уникальное и сентиментальное. Он хотел, чтобы подарок был очень личным.
Сообщается также, что именно так (тихо и уютно) Маркл хотела отпраздновать свой 39-й день рождения, а вот на 40-летие герцогиня намерена устроить большую и гламурную вечеринку.
Фото: Peter Nicholls/PA Wire
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Принц Гарри вручил своей супруге Меган Маркл очень личный подарок в честь ее дня рождения, сообщает Us Weekly. Напомним, что герцогиня Сассекская отпраздновала...
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