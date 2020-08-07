Источник материала: Новости Волковыска

Центризбирком опубликовал данные по досрочному голосованию на президентских выборах. Сообщается о явке в 22,47% по итогам трех дней.

Напомним, в первый день досрочно проголосовали 4,98% избирателей, по итогам двух дней – 12,75%. Таким образом, из сообщения ЦИК следует, что вчера на участки пришло 9,72% избирателей.

Самая высокая явка оказалась в Гомельской области. Там досрочно проголосовали уже 30,22% избирателей. Меньше всего «досрочников» оказалось в Минске – 18,89%.

В Могилевской области явка составила 26,14%, в Витебской – 21,18%, в Минской – 20,84%, в Брестской – 20,45%, в Гродненской – 20,05%.

На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за три дня проголосовали 18,67% избирателей. Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей.

Между тем независимые наблюдатели из разных регионов страны сообщают, что участковые избиркомы завышают в протоколах явку.

Общее количество избирателей, включенных в списки, – 6 836 585 человек.