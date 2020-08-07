Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава города проголосовал сегодня досрочно на своем избирательном участке.





Вот что он написал в своём telegram-канале :

- Впереди выходные. Наверняка, многие будут заняты домашними делами, поедут на дачу или будут отдыхать на природе….





Если вы, как и я, не сможете по какой-либо причине проголосовать в воскресенье, это можно сделать заблаговременно. Сегодня или завтра.





Не забудьте взять с собой паспорт.