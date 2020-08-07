|
Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру
07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Глава города проголосовал сегодня досрочно на своем избирательном участке.
Вот что он написал
- Впереди выходные. Наверняка, многие будут заняты домашними делами, поедут на дачу или будут отдыхать на природе….
Если вы, как и я, не сможете по какой-либо причине проголосовать в воскресенье, это можно сделать заблаговременно. Сегодня или завтра.
Не забудьте взять с собой паспорт.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by