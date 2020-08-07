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Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава города проголосовал сегодня досрочно на своем избирательном участке.

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Вот что он написал в своём telegram-канале:

- Впереди выходные. Наверняка, многие будут заняты домашними делами, поедут на дачу или будут отдыхать на природе….

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Если вы, как и я, не сможете по какой-либо причине проголосовать в воскресенье, это можно сделать заблаговременно. Сегодня или завтра. 

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Не забудьте взять с собой паспорт.

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру
Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру

Рогачук проголосовал досрочно. И предложил другим последовать его примеру
 
 
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  Глава города проголосовал сегодня досрочно на своем избирательном участке. Вот что он написал в своём telegram-канале: - Впереди выходные. Наверняка, многие будут...
 
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