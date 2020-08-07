Певица Анна Шаркунова написала "Песню счастливых людей" о том, что "нас мало, но мы есть", и выпустила клип с участием ряда белорусских музыкантов, артистов и ведущих, которые из-за своей гражданской позиции потеряли государственную работу.
"Из капель создаётся океан. Океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей... Я говорю вам всем спасибо. "Нас миллионы... Мы все уникальны... В метро, на работе, на кухне и в спальне... Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало... Мало, но есть!" – написала под видео Шаркунова.
В ролике снялись Вадим Галыгин, Владимир Пугач, Naviband, Nizkiz, Віталь Гуркоў, Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, Владимир Цеслер, Андрей Скороход, Искуи Абалян, Ольга Хижинкова, Светлана Зеленковская, Змiцер Вайцюшкевiч, Андрей Бонд, Катя Пытлева, Дима Кохно, Валерий Дайнеко, KANAPLEV+LEYDIK, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Сергей Малиновский.