Певица Анна Шаркунова написала "Песню счастливых людей" о том, что "нас мало, но мы есть", и выпустила клип с участием ряда белорусских музыкантов, артистов и ведущих, которые из-за своей гражданской позиции потеряли государственную работу.

"Из капель создаётся океан. Океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей... Я говорю вам всем спасибо. "Нас миллионы... Мы все уникальны... В метро, на работе, на кухне и в спальне... Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало... Мало, но есть!" – написала под видео Шаркунова.