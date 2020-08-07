Дмитрий Черноморец: Распить бутылку хорошего вина с коллегами на работе это нормально

Источник материала: Myfin

Фото: архив Дмитрия Черноморца

COVID-19 + Выборы = Бизнес в унынии



– В целом состояние бизнеса можно охарактеризовать словом «уныние». Да, есть отрасли, которые оказались на волне, например, медицинские маски, санитайзеры, e-commerce, производители консервов, но их доля в белорусском бизнесе не доминирующая. Основное же число компаний пребывает в депрессивных настроениях, что обусловлено, на мой взгляд, неопределённостью и беспомощностью одновременно. Отдельным сегментом держится IT, да там тоже все по-разному.

Бизнес привык к девальвациям и даже некоторые компании научились из этого выходить с дополнительными профитами, сформировались некоторые стандартизированные поведенческие сценарии прохождения таких периодов. Было понятно, через сколько можно увидеть свет в конце тоннеля.

Сейчас же полная неопределённость, сеющая рассеянность, страх и перерастающая в депрессию. Плюс добавился ещё один фактор, усиливающий общую неопределённость – это выборы. Отсутствие доходов и психологический фактор изматывает бизнес, это если бы растения под жгучим солнцем поливали кислотой.



У нас проектный бизнес – мы помогаем клиентам разрабатывать новые продукты: находим продуктовые идеи, разрабатываем дизайн продуктов, решаем инжиниринговые задачи, помогаем с запуском продуктов на рынок.

Новые продукты – это всегда инвестиционная часть бизнеса: ты вкладываешь сегодня, а дивиденды получаешь завтра. А когда непонятно, что будет завтра, будет ли твой продукт актуален, будут ли у твоих клиентов деньги, ты приостанавливаешь свои инвестиционные активности до лучших времён. В риторике наших потенциальных клиентов это звучит: «давайте подождём осени», «давайте подождём, что будет после выборов», «давайте прежде пройдём 2-ю волну ковида».

Т.е. бизнес ведёт себя крайне осторожно, по возможности отказываясь от каких-либо решений.

Мы не начали биться в истерике

– На себе мы почувствовал кризис в первой половине апреля. Многие проекты по разработке продуктов были поставлены в паузу самими клиентами, в т.ч. и европейскими. Мотивация была очень простой – зачем разрабатывать продукт, опираясь на доковидные парадигмы, если после ковидкризиса всё может радикально измениться и наши продукты будут неактуальны. Второй удар – потенциальные клиенты, с которыми переговоры переходили в контрактацию начали отказываться от проектов, т.к. попали в зону турбулентности на своих рынках.

Если кто-то найдет, что еще урезать в компании – подарю машину

– Стандартная схема «урезать, всё, что можно урезать» у нас провалилась ещё на этапе её обсуждения. У каждой компании есть свой кумир, его портрет часто висит на главных стенах офиса, у кого-то это Стив Джобс, Джефф Безос, Альберт Эйнштейн, Генри Форд, кто-то вешает одиозных исторических персонажей. Наш кумир – Скрудж Макдак. Мы изначально были скрягами, не позволяя себе лишнего, поэтому и резать было нечего. Если придёт внешний консультант и найдёт что-то лишнее, я ему на спор подарю свою машину. Уверен, что не найдет.

Удалёнка, гибкость и работа без выходных

– Из-за ковида часть сотрудников захотела работать на удаленке. Мы им пошли на встречу и разрешили по схеме: все дни недели работа из дома, пятница – офисный день. В начале очень хотелось сказать «нет», но включив мудрость и здравый смысл, сказали «да». Для тех, кто предпочёл остаться в офисе, мы изменили график работы с привычного с 9:00 до 18:00 на 10:00 – 17:00, чтобы те, кто пользуется общественным транспортом не попадали в основной поток. Санитайзеры, маски, дезинфекции – само собой. У нас офис большой, поэтому соблюдать социальную дистанцию просто.

Также мы договорились: если кто-то чувствует хоть малейшие симптомы вируса – остаётся дома, не подвергая команду опасности.



Фото: архив Дмитрия Черноморца

Да, не скрою, что несколько человек покинуло компанию, ребята пошли в более стабильную IT-сферу. При этом объявлять о вакансиях мы не стали.

Пообщавшись с командой, решили, что будем делать ставку на гибкость. Когда появляется работа, с которой мы не справляемся текущей численностью, просто кто-то не уходит в отпуск, кто-то не уходит на выходные, добавляются несколько рабочих часов. Потом, когда плотность работы падает, каждый берёт себе выходные.