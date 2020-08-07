ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты

07.08.2020 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двусторонняя повестка, пандемия и выборы. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе российского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты

Помимо взаимоотношений Минска и Москвы, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в наших странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.  

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты

Также главы государств предметно обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.  

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Двусторонняя повестка, пандемия и выборы. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе...
 
Новости дня
Новости разные
 
РК БРСМ провел встречу с коллективами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал «Несвижское УМГ» и ОАО «Городейский сахарный комбинат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика