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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двусторонняя повестка, пандемия и выборы. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе российского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо взаимоотношений Минска и Москвы, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в наших странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.
Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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Новости Беларуси. Двусторонняя повестка, пандемия и выборы. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 7 августа по инициативе...
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