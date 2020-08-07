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Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе

07.08.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе

Пример государственно-частного партнёрства. Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе. 

В огромных камерах – микроклимат. Влажность 85%, температура от 17 до 18 градусов круглый год. Так выращивают шампиньоны. В одном комплексе – 12 ферм. На производстве работает 160 человек. Это новые рабочие места. 95% продукции пойдет на экспорт. По соседству инвестор собирается построить еще один комплекс. Другое направление – овощеводство. В этом году собрали первый урожай брокколи. Соцветия пойдут в продажу, а листья – хороший компост для шампиньонов. 

Вадим Иванович, учредитель частного предприятия: «Мы тестируем выращивание цветной капусты, тестируем выращивание пекинки. Если в этом году это считанные метры квадратные, на следующий год можно будет продавать десятки гектаров уж наверняка».

Олег Мацкевич, первый заместитель председателя Витебского облисполкома: «Вот эта часть зарастала бурьяном, разрушалась, и мы очень рады что нашёлся инвестор, который не просто вдохнул новую жизнь, а построил с чистого листа предприятие по выращиванию такой продукции, которая экспортоориентирована, которое приносит ему доход и нам в бюджет».  

А для детей сегодня открыли мини футбольное поле с искусственным покрытием. Тренировки можно проводить в любую погоду. Футбол здесь только начинают развивать, уже в сентябре пройдет набор первых воспитанников. Пока же будущие футболисты ездят на тренировки в ближайший райцентр.  

Никита Костюкевич, воспитанник Толочинской детско-юношесткой спортивной школы: «Зачастую мы ездили в Толочин, это 20 км от Коханово и там занимались футболом, а теперь тут построили площадку, и мы будет заниматься футболом тут».

Георгий Кондратьев, чемпион СССР по футболу 1982 г. в составе «Динамо–Минск»: «Нам и не снились такие условия, мы начинали на песчаных полях, травка где-то росла, на любых мы строили сами поля». 

В Беларуси реализуется программа по строительству подобных мини-площадок 

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Теги: Минск
 
 
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Пример государственно-частного партнёрства. Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе.  В огромных камерах – микроклимат. Влажность 85%,...
 
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