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Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе
Источник материала: ОНТ
Пример государственно-частного партнёрства. Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе.
В огромных камерах – микроклимат. Влажность 85%, температура от 17 до 18 градусов круглый год. Так выращивают шампиньоны. В одном комплексе – 12 ферм. На производстве работает 160 человек. Это новые рабочие места. 95% продукции пойдет на экспорт. По соседству инвестор собирается построить еще один комплекс. Другое направление – овощеводство. В этом году собрали первый урожай брокколи. Соцветия пойдут в продажу, а листья – хороший компост для шампиньонов.
А для детей сегодня открыли мини футбольное поле с искусственным покрытием. Тренировки можно проводить в любую погоду. Футбол здесь только начинают развивать, уже в сентябре пройдет набор первых воспитанников. Пока же будущие футболисты ездят на тренировки в ближайший райцентр.
В Беларуси реализуется программа по строительству подобных мини-площадок
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Пример государственно-частного партнёрства. Новое сельсхозпроизводство открыли в Толочинском районе. В огромных камерах – микроклимат. Влажность 85%,...
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