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Четвертый день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси проходит на Вороновщине

07.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Четвертый день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси проходит на Вороновщине

Избиратели достаточно активные. На Трокельском участке для голосования №10, к примеру, за три дня досрочного голосования свой выбор сделали 106 человек, или 22%. По информации председателя участковой комиссии Ольги Генриховны Разук, всего здесь ждут 541 избирателя, в том числе троих впервые голосующих.


Четвертый день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси проходит на Вороновщине

— Наши земляки — активные избиратели. Уже проголосовали все мои коллеги — работники Трокельского УПК. Свои голоса отдают и работники местного сельхозпредприятия, и люди пожилого возраста, — рассказала Ольга Генриховна. — Сегодня стали поступать звонки от тех граждан, которые хотят проголосовать на дому. В основном — это жители близлежащих к агрогородку Трокели деревень и хуторов. Думаю, таковых будет более ста человек.

В этот день голос за своего кандидата отдала заведующая местным центром культуры и досуга Лилия Эдвардовна Берцевич.


Четвертый день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси проходит на Вороновщине

— Удобно, что можно проголосовать заранее. 9 августа дел у меня невпроворот. Нужно уделить время детям и внукам, которые приедут в родительский дом. Да и на работу надо выйти — в два часа приглашаем земляков на концертную программу, — поделилась она и добавила: — Свой голос отдала за любимую процветающую Беларусь.


Четвертый день досрочного голосования по выборам Президента Беларуси проходит на Вороновщине

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Избиратели достаточно активные. На Трокельском участке для голосования №10, к примеру, за три дня досрочного голосования свой выбор сделали 106 человек, или 22%. По...
 
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