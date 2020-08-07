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На 8 августа объявлен концерт у Молодёжного центра
07.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 августа в рамках акции "За Беларусь" возле Городского молодежного центра состоится концерт, начало - в 19:00. Об этом
В предвыборный вечер на площадке выступят любительские коллективы Слуцкого района, молодые исполнители. Время окончания программы не уточняется.
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8 августа в рамках акции "За Беларусь" возле Городского молодежного центра состоится концерт, начало - в 19:00. Об этом сообщает "Слуцкий край".
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