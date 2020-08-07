Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Источник материала: Полесская правда





Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

8 августа с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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8 августа с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

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По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь , завтра, 8 августа, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам: