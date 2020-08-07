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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

07.08.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

8 августа с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

* * *

8 августа с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

* * *

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 8 августа, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

 

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
        Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Казакевич Геннадий Аркадьевич,
первый заместитель Министра – начальник криминальной милиции
полковник милиции

  (8-017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Пацеев Александр Владимирович,
начальник главного управления организации медицинской помощи

8 (017) 222-61-75

      Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Луцкий Игорь Владимирович,
Министр

8 (017) 203-92-31

Министерство культуры
Республики Беларусь

 Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 200-46-09

Министерство образования
Республики Беларусь

 Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 222-68-48
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра

8 (017) 229-79-00

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

 Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-70-48

Министерство промышленности
Республики Беларусь

 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Ткач Павел Николаевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 287-87-06

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

 Крупко Иван Иванович,
Министр		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр

8 (017) 200-43-95

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра

8 (017) 309-93-00

Министерство финансов
Республики Беларусь

 Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра

8 (017) 200-05-03

Министерство энергетики
Республики Беларусь

 Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Слижевский Олег Леонидович,
Министр

8 (017) 306-37-28

      Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь

 Пантус Дмитрий Александрович,
Председатель		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель		 8 (017) 379-07-60
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель

8 (017) 379-62-13

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель Председателя

8 (017) 218-90-00

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

 Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя

8 (017) 378-43-48
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