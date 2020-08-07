Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Казакевич Геннадий Аркадьевич,
первый заместитель Министра – начальник криминальной милиции
полковник милиции
|
(8-017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Пацеев Александр Владимирович,
начальник главного управления организации медицинской помощи
|
8 (017) 222-61-75
|
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Луцкий Игорь Владимирович,
Министр
|
8 (017) 203-92-31
|
Министерство культуры
Республики Беларусь
|Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-09
|
Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 222-68-48
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-79-00
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-70-48
|
Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Ткач Павел Николаевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 287-87-06
|
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Крупко Иван Иванович,
Министр
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр
|
8 (017) 200-43-95
|
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 309-93-00
|
Министерство финансов
Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-05-03
|
Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Слижевский Олег Леонидович,
Министр
|
8 (017) 306-37-28
|
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
Председатель
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель
|
8 (017) 284-67-72
|
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|8 (017) 379-07-60
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель
|
8 (017) 379-62-13
|
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель Председателя
|
8 (017) 218-90-00
|
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя
|
8 (017) 378-43-48