ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью

07.08.2020 17:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью. Сегодня на первом энергоблоке станции начата загрузка топлива в ядерный реактор – это один из знаковых этапов. 

Это первая так называемая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Загрузка топлива продолжается. Этот процесс превращает АЭС в объект ядерной энергетики. Следующий шаг – поднятие мощности, затем станция произведет первые киловатт-часы.

Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами строится по российскому проекту. Генеральный подрядчик – госкорпорация «Росатом». Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью. Сегодня на первом энергоблоке станции начата загрузка топлива в ядерный реактор – это один из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика