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Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью
Источник материала: ОНТ
Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью. Сегодня на первом энергоблоке станции начата загрузка топлива в ядерный реактор – это один из знаковых этапов.
Это первая так называемая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Загрузка топлива продолжается. Этот процесс превращает АЭС в объект ядерной энергетики. Следующий шаг – поднятие мощности, затем станция произведет первые киловатт-часы.
Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами строится по российскому проекту. Генеральный подрядчик – госкорпорация «Росатом». Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ.
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Первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат этой осенью. Сегодня на первом энергоблоке станции начата загрузка топлива в ядерный реактор – это один из...
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