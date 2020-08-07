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Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проводить соцопросы и исследования в Беларуси могут только аккредитованные организации. Об этом 7 августа напомнили в Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На самом деле итоги таких выборов в мобильных приложениях могут быть фальсифицированы. В надзорном ведомстве напоминают и о потенциальных проблемах, которые могут коснуться тех, кто, отдавая свой голос в виртуальном опросе, рискует стать жертвой мошеннической схемы.
Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
При выявлении противозаконных фактов нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Предусмотрен штраф. Для юридических лиц это около 3 000 рублей.
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Новости Беларуси. Проводить соцопросы и исследования в Беларуси могут только аккредитованные организации. Об этом 7 августа напомнили в Генеральной прокуратуре,...
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