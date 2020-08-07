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Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

07.08.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводить соцопросы и исследования в Беларуси могут только аккредитованные организации. Об этом 7 августа напомнили в Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

Так, подстрекательство избирателей к альтернативному подсчету голосов вне закона. Речь идет о двух онлайн-платформах, посредством которых людей призывают выбрать будущего президента нашей страны онлайн либо уже на участках сфотографировать бюллетень для якобы прозрачного голосования.  

Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

На самом деле итоги таких выборов в мобильных приложениях могут быть фальсифицированы. В надзорном ведомстве напоминают и о потенциальных проблемах, которые могут коснуться тех, кто, отдавая свой голос в виртуальном опросе, рискует стать жертвой мошеннической схемы.  

Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Существует несколько угроз, о которых следует пользователям интернета знать. Когда вы участвуете во всевозможных опросах посредством интернет-ресурсов, вы в обязательном порядке предоставляете определенные свои личные данные. Использование этих личных данных может влечь утечку персональной информации со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть разглашение персональных данных без согласия владельца.  

Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

При выявлении противозаконных фактов нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Предусмотрен штраф. Для юридических лиц это около 3 000 рублей.  

Люди в материале: Анжелика Курчак

 
 
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Новости Беларуси. Проводить соцопросы и исследования в Беларуси могут только аккредитованные организации. Об этом 7 августа напомнили в Генеральной прокуратуре,...
 
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