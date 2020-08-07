Генпрокуратура: проведение опросов и исследований общественного мнения без аккредитации запрещено

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводить соцопросы и исследования в Беларуси могут только аккредитованные организации. Об этом 7 августа напомнили в Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, подстрекательство избирателей к альтернативному подсчету голосов вне закона. Речь идет о двух онлайн-платформах, посредством которых людей призывают выбрать будущего президента нашей страны онлайн либо уже на участках сфотографировать бюллетень для якобы прозрачного голосования.





На самом деле итоги таких выборов в мобильных приложениях могут быть фальсифицированы. В надзорном ведомстве напоминают и о потенциальных проблемах, которые могут коснуться тех, кто, отдавая свой голос в виртуальном опросе, рискует стать жертвой мошеннической схемы.





Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

Существует несколько угроз, о которых следует пользователям интернета знать. Когда вы участвуете во всевозможных опросах посредством интернет-ресурсов, вы в обязательном порядке предоставляете определенные свои личные данные. Использование этих личных данных может влечь утечку персональной информации со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть разглашение персональных данных без согласия владельца.





При выявлении противозаконных фактов нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Предусмотрен штраф. Для юридических лиц это около 3 000 рублей.