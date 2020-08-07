Источник материала: Новости Волковыска

Население увеличивает чистую покупку валюты. Об этом свидетельствует статистика Национального банка.

В июле белорусы купили 947,4 млн долларов. Это второй по размерам объем месячной покупки валюты населением в этом году.

Больше белорусы купили только в марте 2020 г. ($1,022 млрд) и в августе 2015 г. ($970,5 млн).

Население в июле продало 731,8 млн долларов. В итоге оно стало чистым покупателем в размере 215,6 млн долларов, что стало самым большим месячным объемом чистой покупки валюты населением в этом году.

Субъекты хозяйствования-резиденты в июле стали чистыми продавцами валюты. Они купили 1,93 млрд долларов, а продали – 1,98 млрд долларов, в итоге став чистыми продавцами в размере 53,5 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты традиционно были чистыми продавцами валюты. В июле они купили 9 млн долларов, а продали – 72,8 млн долларов. На чистой основе они продали 63,8 млн долларов.

Банки на валютном рынке также в июле оказались чистыми продавцами в размере 6 млн долларов. Они купили 3,593 млрд, а продали – 3,599 млрд долларов.

В итоге июльский баланс на рынке валюты сложился в пользу спроса. Было куплено на 92,32 млн долларов больше, чем продано. Оборот рынка составил 6,9 млрд долларов.

По итогам 7 месяцев население также выступает чистым покупателем валюты в размере 873,8 млн долларов. Белорусы с начала года купили 5,65 млрд долларов, а продали – 4,78 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования-резиденты за тот же период купили валюты на 12,94 млрд долларов, а продали – почти на 12,2 млрд долларов. Они были чистыми покупателями в размере 746 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты в январе-июле купили 153,5 млн долларов, а продали – 482,4 млн долларов, став чистыми продавцами в размере 328,9 млн долларов.

Банки за 7 месяцев купили 23,4 млрд долларов, а продали 23,87 млрд, став чистыми продавцами в размере 424,6 млн долларов.

По итогам 7 месяцев покупка валюты превысила продажу на 866,5 млн долларов. Оборот валютного рынка составил почти 45,6 млрд долларов.