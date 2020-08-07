Источник материала: Новости Волковыска

Олег Носко – 19-летний парень из аг.Дубовцы, который уже более 2 лет борется с агрессивной раковой опухолью кости – остеосаркома high grade проксимального метадиафиза левой плечевой кости.

В июне 2020 года Центр помощи «Вера» и мы обратились за помощью ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь Олегу в борьбе за жизнь – собрать средства на продолжение лечения в клинике Vivantes (Берлин), на которое откликнулся его организм: все метастазы ушли, остался лишь один маленький очаг в левом легком.

Лечение в клинике Vivantes (г.Берлин) необходимо было начинать во второй половине июля 2020 года, но у семьи Олега не было средств, чтобы оплатить его (общая стоимость составила 38691,19 евро).

Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций, поддержавших Олега в его борьбе за жизнь, 29 июля 2020 года Олег с частью собранной суммы был госпитализирован в Vivantes Klinikum Berlin.

У него взяли анализы, тест на covid и провели КТ.

Из рассказа мамы Олега, Ольги Петровны:

По результатам КТ было видно, что химия подействовала, но для того, что бы болезнь не вернулась, было принято решение удалить место метастаза и провести открытую химиотерапию. Олегу предстояла тяжелая операция, в ходе которой его легкие должны были полностью вынуть из организма, обработать химией и вернуть на место. Операция была проведена 31 июля 2020 года. Она длилась 8 часов и прошла успешно! Во время операции было удалено место новообразования на левом лёгком, затем напрямую в лёгкие были введены препараты химии. Сейчас Олега уже перевели из реанимации в обычную палату. Он чувствует себя нормально с учетом проведенной операции, уже встает на ноги. По словам докторов, организм очень хорошо отреагировал на проведенное лечение, и теперь его планируют закрепить 3 курсами химиотерапии. Но решение об этом будет принято после гистологии удаленного очага опухоли.

Сейчас, благодаря помощи каждого из Вас, остаток по сбору на оплату лечения Олега в клинике Vivantes составляет 4395, 57 евро.

Мы от всего сердца благодарим Вас за помощь Олегу и просим поддержать его в борьбе за жизнь! Осталось совсем немного.