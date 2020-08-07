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Знаменитости создали свой календарь на 2020 год

07.08.2020 17:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Знаменитости создали свой календарь на 2020 год

Новый флешмоб #2020Challenge набирает популярность в Сети. Его запустила голливудская актриса Риз Уизерспун. Артистка опубликовала в Instagram коллаж-календарь, посвященный событиям в текущем году.

Актриса взяла снимки из разных картин, в которых она снималась. На изображениях можно увидеть эмоции Уизерспун в каждом прошедшем месяце.

К шуточному флешмобу уже присоединились такие известные люди как Шарлиз Терон, Мишель Пфайффер, Марк Руффало, Кара Делевинь и другие. Все они показали, как радостные эмоции в начале года сменяются паникой, гневом или депрессией.


Под хэштегом #2020Challenge за несколько дней появилось более 45 тысяч публикаций.


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Новый флешмоб #2020Challenge набирает популярность в Сети. Его запустила голливудская актриса Риз Уизерспун. Артистка опубликовала в Instagram коллаж-календарь, посвященный...
 
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