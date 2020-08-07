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Туриста утром разбудил дикий медведь. Пострадал только ботинок (ВИДЕО)

07.08.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Туриста утром разбудил дикий медведь. Пострадал только ботинок (ВИДЕО)

Необычное видео удалось снять туристам в США, в одном из местных парков. Видеоролик разместили на YouTube.

Как рассказали в подписи к видео, американец-турист в компании с товарищами вернулся в палаточный городок, где молодые люди застали необычную и шокирующую картину. По городку расхаживал медведь – похоже, он искал еду. Обнаружив, что из одной палатки торчат чьи-то ноги, медведь укусил парня за ботинок. Тот рефлекторно вздрогнул, выдергивая ногу. Животное испугалось и убежало, скрывшись за деревьями.

Не растерявшиеся туристы записали на видео необычные кадры. А сонному туристу явно повезло, что его знакомство с медведем закончилось скорым побегом последнего.


Автор ролика также уточнил, что хищника, скорее всего, привлек запах еды – немногим ранее он пытался проникнуть в палатку, где она хранилась. Ролик, размещенный в интернете, вызвал бурную реакцию пользователей. Кто-то пошутил «Бьюсь об заклад, этот чувак никогда больше не пойдет в поход», а кто-то возмутился, почему парни ничего не делали, а только наблюдали, как медведь подходит к человеку.



Фото: Robert Balog, pixabay

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Теги: знакомства
 
 
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Необычное видео удалось снять туристам в США, в одном из местных парков. Видеоролик разместили на YouTube. Как рассказали в подписи к видео, американец-турист в...
 
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