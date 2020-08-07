ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

07.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

Более 1 100 объектов торговли и общественного питания развернутся на избирательных участках и вблизи них в основной день голосования. Также будут работать 40 автомагазинов.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

В крупных населенных пунктах развернутся мини-ярмарки фермеров и крупных предприятий. Обещанные скидки – до 30 %.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

На некоторых участках будут работать школьные ярмарки. Бытовики также не останутся в стороне. Среди сюрпризов для избирателей – парикмахерские услуги по минимальным ценам.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 1 100 объектов...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Калгари» вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика