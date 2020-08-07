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Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)

07.08.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением соревнований по велосипедному спорту 8 августа в период времени с 10 до 14 часов будет закрыто движение транспортных средств по улице Октябрьской революции, на участке от улицы Волгоградской до проспекта Республики (левая и правая сторона).

Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)

Планируйте маршрут своего движения заранее.

 
 
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  В связи с проведением соревнований по велосипедному спорту 8 августа в период времени с 10 до 14 часов будет закрыто движение транспортных средств по улице...
 
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