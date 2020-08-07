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Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)
07.08.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением соревнований по велосипедному спорту 8 августа в период времени с 10 до 14 часов будет закрыто движение транспортных средств по улице Октябрьской революции, на участке от улицы Волгоградской до проспекта Республики (левая и правая сторона).
Планируйте маршрут своего движения заранее.
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В связи с проведением соревнований по велосипедному спорту 8 августа в период времени с 10 до 14 часов будет закрыто движение транспортных средств по улице...
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