Эти люди приехали в Беларусь. Какой они увидели страну? Анонс фильма «Свой путь. Штрихи к портрету»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьера на СТВ: финальная серия документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету».

Восемь историй – восемь судеб людей, которые приехали в Беларусь много лет назад. Какой они увидели нашу страну тогда, за что ценят сегодня и к чему предлагают нам, белорусам, получше присмотреться?