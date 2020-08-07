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Эти люди приехали в Беларусь. Какой они увидели страну? Анонс фильма «Свой путь. Штрихи к портрету»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Премьера на СТВ: финальная серия документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету».
Восемь историй – восемь судеб людей, которые приехали в Беларусь много лет назад. Какой они увидели нашу страну тогда, за что ценят сегодня и к чему предлагают нам, белорусам, получше присмотреться?
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ: финальная серия документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету». Восемь историй – восемь судеб...
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