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Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

07.08.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».   

Когда понял, что экономическая политика государства правильная, решил создать представительство международной компании

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

Вибор Мулич, приехал из Сербии в начале 1990-х:
Я первый раз приехал в Беларусь в 1990 году. Когда я оценил, что благоприятные условия, чтобы создать компанию в Беларуси (это был 1994 год), когда уже было видно, что направления государства и политика экономическая правильные, я решил создать представительство одной большой международной компании.  

На протяжении 25 лет я часто приезжал в Минск и мог смотреть, как развивается страна. Замечал это даже лучше, чем сами жители Беларуси. Родители ведь, когда смотрят на ребенка ежедневно, не замечают, как он растет.  

«Удалось сохранить человечность даже в экономике»

Стратегия экономического развития в Беларуси оказалась очень правильна и мудра. Я сам участвовал в нескольких приватизациях в нескольких странах Европы. И я не хотел бы, чтобы это происходило в Беларуси.  

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

В психиатрии считается, что потеря ребенка – это самая большая душевная боль. В корпоративном мире – это потеря работы. Беларусь избежала эту ситуацию. Удалось сохранить человечность даже в экономике.  

«Наши партнеры оценивают климат для инвестиций в Беларуси очень благоприятно»

Мы сейчас создаем Международный финансовый центр в Минске вместе с Международным финансовым центром в Дубае и пользуемся их очень богатым опытом.  

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

Сейчас в мире, как известно, очень большой кризис, вызванный вирусом и другими экономическими причинами. Наши партнеры инвестировали в 128 стран мира. Сейчас эта цифра сократилась до 20 государств. К счастью, в это число попала и Беларусь. Конечно, наши партнеры оценивают климат для инвестиций в Беларуси очень благоприятно, считают, что созданы все условия, чтобы инвестировать надежно и сохранить свой капитал. Конечно, на это влияет их отношение к Президенту Беларуси.  

У Сербии была поддержка Беларуси, сербы этого никогда не забудут

Белорусский гимн начинается так: «Мы, белорусы – мирные люди». Мы в Сербии, в Югославии тоже думали так за несколько дней до войны. Это было удивительно, никто не верил – ни в каком сне не может – но получилось.  

Ситуация, когда в 1999 году бомбили Белград. Только сербам была поддержка от Беларуси, именно от Президента Беларуси, который решил поехать в Белград, несмотря на опасность. Никакой гарантии безопасности он не получил ни от кого. Но все-таки он решил поехать и поддержать тогда правительство и народ Сербии. Конечно, сербы этого никогда не забудут.  

И когда спрашиваешь любого гражданина Сербии сейчас на улице, то люди говорят, если бы Лукашенко был кандидатом на выборах Президента в Сербии, он бы точно победил.  

«В Беларуси есть постоянный диалог народа с Президентом»

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

Вот какая демократия в Европе: один раз в 4 года вы можете выбрать политика, который вам обещает. После этого вы теряете контроль над тем, что он обещал и как он справляется. Мне кажется, что в Беларуси есть постоянный диалог народа с Президентом. Он слушает, что народ говорит, и точно решает вопросы, которые касаются проблем человека.  

В Европе есть на этот момент очень много разных страхов – страх от эмиграции, страх от будущего, страх от потери работы, страх, могу ли я оплатить коммунальные расходы – очень много страхов.  

Всего этого в Беларуси нет, и это ценности, которые надо, конечно, сохранить.  

«Беларусь через этот кризис и прошлые года прошла очень успешно»

Все видят, что Беларусь через этот кризис и прошлые года прошла очень успешно – очень успешно борется с кризисом и последствиями вируса.  

В Италии, как всем известно, совсем потеряли контроль. Очень много умерших. Показали все слабости системы здравоохранения.  

В Сербии сейчас другая волна очень серьезная и проблемы очень большие. Беларусь решила не закрывать бизнес – сохранила бизнес и сохранила людей.  

«Все аспекты жизни у Беларуси получаются очень хорошо»

Вибор Мулич: Стратегия развития в Беларуси очень правильна и мудра. Удалось сохранить человечность даже в экономике

Если бы писать Беларусь на полотне, я бы пользовался всеми цветами, потому что все аспекты жизни у Беларуси получаются очень хорошо. Но я бы более обратил внимание на стиль. Я бы пользовался гиперреализмом, потому что надо показать жизнь в Беларуси такой, какая она есть.  

Люди в материале: Игорь Позняк, Вибор Мулич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».    Когда понял,...
 
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