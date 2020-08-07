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Доллар вырос до 2,52 рубля, а евро превысил 2,96 рубля. Какие курсы валют в обменниках

07.08.2020 21:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В обменниках выросли курсы валют. Самый высокий курс продажи банками доллара достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продаже банком доллара — 2,52 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,49 рубля (Белагропромбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Технобанке — 2,47 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 2,965 рубля (Технобанк и Альфа-Банк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк и Статусбанк).

Курс покупки банком евро выгоднее всего сейчас в Технобанке — 2,9 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В обменниках выросли курсы валют. Самый высокий курс продажи банками доллара достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы...
 
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