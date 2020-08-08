Завтра — День строителя. Строим — значит живем

Источник материала: Вороновская газета





Специалист по отделке Ян Александрович и каменщик Алексей Подполухо.

Люди самой созидательной профессии, пожалуй, как никто другой, умеют дарить радость. Незабываемые моменты долгожданного новоселья, введения в строй новых школ и детских садов, медицинских учреждений, благоустроенных микрорайонов… Надо сказать, уровень строительства является индикатором развития и благосостояния региона. Несмотря на отсутствие на Вороновщине собственной строительной организации, район прирос новыми объектами и квадратными метрами. Ремонт объектов, в том числе жилищного сектора, как правило, ложится на плечи строительной бригады районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Восьмой год бригада трудится под началом начальника участка жилфонда Александра Ляховича. Некогда руководитель предприятия Валерий Желудевич, заметив его профессионализм, переманил из Лидской ПМК-170 к себе. До этого Александру Ивановичу доводилось даже участвовать в строительстве горно-обогатительного комбината в Монголии. Несмотря на возраст, опыт у него, как говорят, дедовский — еще до армии подрабатывал на стройке. Кстати, тоже в нашем районе. Видимо, сама судьба связала его с Вороновщиной.

— За последние годы для капитального и текущего ремонта в районе не привлекались сторонние строительные организации. Работали в основном хозспособом или на субподряде. С недавних пор расширились территория нашей деятельности и возможности. В минувшем году сдали несколько объектов в Лидском и Ивьевском районах. А в этом году получили сертификат по новому стандарту ИСО 9001-201, позволяющий участвовать в тендерах по строительству, — рассказывают А.И. Ляхович и молодой и перспективный мастер участка жилфонда Олег Казак. — Состав бригады сложился профессиональный. Люди заинтересованы в результате, понимают, что их благосостояние зависит от усилий и качества труда.







Начальник участка жилфонда Александр Ляхович со столяром Олегом Мрочко.

Несмотря на то, что каждый из строителей имеет узкую специальность, всем им присуща универсальность. Каменщика Алексея Подполухо, по словам прораба, одного из лучших специалистов, на стройплощадке мы застали с валиком в руках:

— Когда восемь лет назад пришел устраиваться в ЖКХ, мне сказали: «Захочешь работать, научишься делать все». И пришлось. Работа устраивает, хоть и нелегко иногда приходится.

На объекте «Капитальный ремонт жилого дома» по улице Юбилейной,37 в райцентре в команде с Алексеем работает и специалист по отделочным работам Ян Александрович. «Отменный плиточник, маляр, в общем, грамотный специалист», — характеризует его руководство.







Кровельщики Виталий Сикорский и Леонард Юролайть.

Сложившийся тандем кровельщиков Леонарда Юролайтя и Виталия Сикорского в преддверии профессионального праздника завершал работы в Клайшанской школе, где требовался текущий ремонт кровли. К слову, учреждения образования являются частыми заказчиками услуг строительной бригады РУП ЖКХ, среди клиентов — сельхозорганизации, отдел Департамента охраны, Вороновский суд, аптеки и другие организации.

Второй год набирается опыта у старших коллег каменщик Анатолий Квятковский. Нарасхват в районе печник Валерий Сенько — незаменимый специалист в прочистке вентканалов, ремонте печей в банях, выполняет много частных заявок от вороновчан. Столярных дел мастер Олег Мрочко не один десяток лет имеет дело с древесиной, поэтому сходу может определить ее качество. Его рабочие станки «с выдержкой» — «трудовой стаж» некоторых превысил десятки лет. Со дня на день в цеху «пропишется» недавно закупленный импортный станок для деревообработки. Олег Владимирович пока приглядывается к «новичку» и расставаться со «старожилами» не спешит, мол, эти уже проверенные, хоть и изжили себя.

— Директор предприятия не скупится на закупку инструментов, оборудования. И это нас радует. Очень надеемся, что будет приобретен бетоносмеситель для заливки полов, — добавляет Александр Иванович. — А в преддверии профессионального праздника желаю своим коллегам сохранить здоровье, верить в лучшее и оставаться верными выбранному пути.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Только цифры С 2017 года в Вороновском районе после капитального ремонта введено 8,57 тыс. кв.м площадей жилищного фонда. На эти цели израсходовано 425,7 тысячи рублей бюджетных средств, в нынешнем году планируется освоить 144 тысячи рублей. На капитальный ремонт направлено более 233 тысяч рублей из отчислений граждан, в нынешнем году запланировано освоить 177 тыс. руб. Построено и введено в эксплуатацию 7 станций обезжелезивания. На модернизацию сетей водопровода за последние три года выделено более 177 тысяч рублей из бюджета. На замену 1,63 км тепловых сетей затрачено свыше 167 тыс. руб. бюджетных средств.