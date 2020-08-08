ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

08.08.2020 19:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Сегодня и завтра у белорусов праздник. В районах и областях звучит музыка, идут концерты. Смелые артисты выступают, трусливые – ай, нечего их и слушать. Что делать нам с вами, сидящим у телевизора? А давайте и мы тихонько споем, в кои-то веки вспомним Андрея Макаревича. 

Знаете, а ведь уже послезавтра никаких балаганов не будет. Никаких тебе больше «пераломных момантаў», хватит ломать, нужно строить. Крепить свою страну, создавать справедливое государство, оставаться независимыми. 

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

Люди, которые нам этого не желали, сейчас на измене. А у большинства белорусов праздник, на душе весело и спокойно. 
Ну, положим, впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на все посмотрела, все увидела, все поняла. 

Рассчитывать на себя, опираться на свои силы, на свой народ – это, конечно, непросто. Но если осознать и принять, становится понятно, как жить. Никто, кроме нас, – правда, десантники? Никто. Кроме нас с вами. 

Есть, конечно, ощущение некоторой недосказанности, но не расстраивайтесь: мы все покажем после выборов. Чтобы никому не было ни обидно, ни печально. А пока для вас звучит легкая музыка.

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

Кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках – так оно после выходных и будет, земляки. 

Не зря все же у Макаревича белорусские корни – как знал Вадимыч, как знал. Уж простите, накипело. 

Люди в материале: Андрей Муковозчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проголосовал на выборах президента досрочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика