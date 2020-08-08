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Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.
Андрей Муковозчик:
Знаете, а ведь уже послезавтра никаких балаганов не будет. Никаких тебе больше «пераломных момантаў», хватит ломать, нужно строить. Крепить свою страну, создавать справедливое государство, оставаться независимыми.
Люди, которые нам этого не желали, сейчас на измене. А у большинства белорусов праздник, на душе весело и спокойно.
Рассчитывать на себя, опираться на свои силы, на свой народ – это, конечно, непросто. Но если осознать и принять, становится понятно, как жить. Никто, кроме нас, – правда, десантники? Никто. Кроме нас с вами.
Есть, конечно, ощущение некоторой недосказанности, но не расстраивайтесь: мы все покажем после выборов. Чтобы никому не было ни обидно, ни печально. А пока для вас звучит легкая музыка.
Кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках – так оно после выходных и будет, земляки.
Не зря все же у Макаревича белорусские корни – как знал Вадимыч, как знал. Уж простите, накипело.
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Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в...
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