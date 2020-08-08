Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской — 37,88%, Минске — 26,45%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.

г. Калинковичи

Участок для голосования №14







Данный участок самый многочисленный в районе. Здесь зарегистрировано 1748 избирателей.

Оформлен уголок избирателя.





Участок для голосования №15









Оборудовано место для голосования людей с ограниченными возможностями.





Участок для голосования №35









Досрочно голосуют жительницы д. Большие Автюки, ветераны труда, активные участницы художественной самодеятельности (справа налево): Татьяна Сергеевна Лыщенко, Евгения Ивановна Супрун, Анна Борисовна Шинкоренко, Татьяна Петровна Акуленко. Со слов женщин со своим выбором они определились давно. А голосуют досрочно потому, что в основной день голосования как участницы художественной самодеятельности будут выступать на концертных площадках района.

Как отметила также Анна Шинкоренко, свой голос она отдала за мир и стабильность в родной Беларуси, за то, чтобы дети и внуки никогда не знали нужды, жили счастливо.