Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.
В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской — 37,88%, Минске — 26,45%.
Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.
г. Калинковичи
Участок для голосования №14
Данный участок самый многочисленный в районе. Здесь зарегистрировано 1748 избирателей.
Оформлен уголок избирателя.
Участок для голосования №15
Оборудовано место для голосования людей с ограниченными возможностями.
Участок для голосования №35
Досрочно голосуют жительницы д. Большие Автюки, ветераны труда, активные участницы художественной самодеятельности (справа налево): Татьяна Сергеевна Лыщенко, Евгения Ивановна Супрун, Анна Борисовна Шинкоренко, Татьяна Петровна Акуленко. Со слов женщин со своим выбором они определились давно. А голосуют досрочно потому, что в основной день голосования как участницы художественной самодеятельности будут выступать на концертных площадках района.
Как отметила также Анна Шинкоренко, свой голос она отдала за мир и стабильность в родной Беларуси, за то, чтобы дети и внуки никогда не знали нужды, жили счастливо.