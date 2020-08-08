ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

08.08.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской — 37,88%, Минске — 26,45%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.

г. Калинковичи

Участок для голосования №14

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь
Данный  участок самый многочисленный в районе. Здесь зарегистрировано 1748 избирателей.

Оформлен уголок избирателя.

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

 

Участок для голосования №15

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

 

Оборудовано место для голосования людей с ограниченными возможностями.

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Участок для голосования №35

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь

Досрочно голосуют жительницы д. Большие Автюки, ветераны труда, активные участницы художественной самодеятельности  (справа налево): Татьяна Сергеевна Лыщенко, Евгения Ивановна Супрун, Анна Борисовна Шинкоренко, Татьяна Петровна Акуленко. Со слов  женщин со своим выбором они определились давно. А голосуют досрочно потому, что в основной день голосования  как участницы художественной самодеятельности будут выступать на концертных площадках района.

Как отметила также Анна Шинкоренко, свой голос она отдала за мир и стабильность в родной Беларуси, за то, чтобы дети и внуки никогда не знали нужды, жили счастливо.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ начал раздавать предупреждения и даже заблокировал один из сайтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика