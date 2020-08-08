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Генпрокурор призвал возмущенных белорусов не выходить на улицу и пригрозил ответственностью
08.08.2020 21:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к возмущенным жителям страны с предупреждением о наступлении административной и уголовной ответственности, если они выйдут протестовать на улицу. Хотя уже следовало бы просить, а не угрожать.
Как заявил Александр Конюк, участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности.
"Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности", - сказал генпрокурор.
"Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - заявил Александр Конюк.
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к возмущенным жителям страны с предупреждением о наступлении административной и уголовной...
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