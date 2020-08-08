Выборы-2020: за что голосуют белорусы?

Источник материала: ОНТ

Документ конституционной важности. Не просто лист бумаги формата А4, избирательный бюллетень. Многие его уже видели, а кому-то ещё предстоит. В бюллетене этого года 5 фамилий, никакой агитации. И отдельная графа «против всех». Есть ещё и специальная папка. Это не украшение. Такие вот отверстия помогут слабовидящим людям. Бюллетень – главная бумага во время выборов – собственно, именно так каждый из нас и влияет на исход голосования. ЦИК учитывает не голос в уличной толпе, а голос из этого документа.

Как идёт электоральная кампания, и за что голосуют белорусы?

Беларусь, август 2020-го. До главного политического события меньше суток. Но уже четыре дня в стране идёт активное досрочное голосование. Многие определились задолго до основного дня. В кабинке проводят всего несколько секунд и готовы открыто говорить о своём выборе.

Нет-нет, да и мелькнёт на участке хорошо знакомое лицо. Известные белорусы активно включились в избирательную кампанию. Руслан Алехно специально приехал в родной город, чтобы и его голос имел значение.

Руслан Алехно, певец: «Находясь с семьей на отдыхе в Крыму, я специально прервал свой отпуск, чтобы приехать в Бобруйск проголосовать. За сильную, процветающую, независимую, суверенную Беларусь. Мы должны это сохранить, и мы должны это приумножить».

Избиратели должны голосовать по месту регистрации. То есть по месту постоянного проживания или временного пребывания. Но если, например, вы прописаны в Бобруйске, а арендуете квартиру в Минске и хотите проголосовать в столице, то помимо паспорта, вам необходим будет договор аренды, но только в том случае, если он оформлен на ваше имя.

Вместо паспорта комиссия примет справку, удостоверяющую личность, выданную органами внутренних дел, с указанием того, что паспорт утерян. В таком случае подойдёт водительское, пенсионное удостоверение, в общем-то любой документ, где есть ваше фото.

На участках – никакой агитации. За этим строго следят и члены комиссии, и наблюдатели. К тому же дежурный милиционер всегда рядом. Что до защиты от вирусов. На каждом участке есть антисептик и средства индивидуальной защиты. Отсутствие шторок – тоже в интересах здоровья.

Лилия Рубанова, председатель участковой избирательной комиссии третьего Гатовского участка для голосования № 79: «Есть антисептик для обработки ручек дверей, для обработки шариковых ручек. Всё это мы делаем каждые два часа. Регулярно проводится влажная уборка. У нас открыты шторы завязаны, чтобы избиратели не трогали ткань руками. Не снимали вообще в целях того, что находятся люди, которые совсем хотят тайну голосования сохранить».

И самое главное: чтобы голос был действительно учтён, важно заполнить бюллетень правильно. Напротив выбранного кандидата можно поставить любой символ, но только напротив одной кандидатуры или же «против всех». Любые другие варианты заполнения документа автоматически исключат его из списков.

Валентина Пашкевич, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 40 г. Минска: «Недействительной считается бюллетень, если на нём будут какие-то дополнительные записи, знаки. Например, зачёркивания, исправления».

В плотном графике такие минуты редкость. Семья Головченко – в полном составе. На участок премьер-министр пришёл с супругой и детьми. Из кабинки вышли быстро – предпочтения, говорят, совпали. Завершить процедуру эффектно помогла четырёхлетняя дочь. Доля секунды – и бюллетень в урне.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране. Спокойные за свою жизнь. У них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя».

Верна принципам и Наталья Кочанова. Спикер Совета Республики не скрывает, за выбором – жизненный опыт и страна, которую нужно сохранить.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Выбор я свой делала, конечно, за стабильность, за свой народ, за ту политику, которая направлена в нашей стране прежде всего на граждан, на благополучие наших людей. Я всегда говорила, и курс мой неизменный: я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я».

За президентскими выборами следят более 48 тысяч национальных и 200 международных наблюдателей. Участки для посещения эксперты выбирают самостоятельно. И нанести визит могут в любой момент. Представительная делегация от межпарламентской ассамблеи СНГ. Аккредитованы 52 человека. С четверга они следили за соблюдением правил во время досрочного голосования. В Беларуси миссия пробудет до понедельника.

Многие белорусы уже сделали свой выбор – в комиссиях отмечают высокую явку. Активнее всего были пожилые люди (это традиционно, да и погода хорошая – все выходные на даче), молодёжь предпочитает ждать «до последнего» и, скорее всего, определится завтра. Ещё бы – вопрос важный, как будем жить в ближайшие годы. У экспертов на этот счёт есть и своё мнение – нынешняя кампания проходит настолько активно, а со стороны некоторых кандидатов – агрессивно и вызывающе, что даже люди, мало интересующиеся политикой, но привыкшие жить в спокойной стране, решили свою позицию подтвердить документально. Чтоб спокойнее было.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram