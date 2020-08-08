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Футболисты "Руха" и жодинские торпедовцы сыграли вничью в чемпионате Беларуси

08.08.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Руха" и жодинские торпедовцы сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В Бресте дебютанты высшей лиги футболисты местного "Руха" принимали жодинское "Торпедо-БелАЗ" и завершили поединок вничью - 3:3. В первом тайме Денис Гречихо вывел хозяев вперед, а затем Габриэл Рамос с пенальти сравнял счет. После перерыва Дмитрий Антилевский забил второй гол в ворота брестчан, после чего Евгений Шевченко снова восстановил паритет - 2:2. Жодинцы продолжали атаковать, и на 70-й минуте игры Андрей Хачатурян вновь вывел торпедовцев в лидеры, но через 8 минут "Рух" получил право на пенальти, которое реализовал Владислав Васильев - 3:3.

В последнем сегодняшнем матче борисовский БАТЭ сыграет на своем поле с "Городеей".

Результаты других игр этого тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Слуцк" - 4:2, "Витебск" - "Ислочь" - 2:3, "Энергетик-БГУ" - "Неман" (Гродно) - 1:1. Матч между минским "Динамо" и "Смолевичами" перенесен на 14 августа, встреча "Минск" - "Славия" (Мозырь) - на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), "Неман" - 38 (20), БАТЭ - 37 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 34 (21), "Ислочь" - 32 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Рух" - 30 (21), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА. В Бресте дебютанты высшей лиги футболисты местного...
 
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