«Она бросила мне в лицо кусок рыбы за то, что я перепутала заказ». Как разворачивается скандал с телеведущей Эллен Дедженерес

Источник материала: Tut.by

Когда 62-летнюю обладательницу «Золотого Глобуса» Эллен Дедженерес начали активно обвинять в создании токсичной рабочей атмосферы на съемках ее одноименного телешоу, многие ждали, что первыми в ее защиту выскажутся знаменитые друзья, например лучшая подруга Дженнифер Энистон. Однако селебрити не спешили подставляться под удар, поэтому первый шаг сделала жена Эллен — Порша де Росси.

Она запустила в инстаграм хештег «Я поддерживаю Эллен», сопроводив его тегами «Остановим атаку ботов» и «Будьте добрее друг к другу».

На своей странице в Twitter подруга Дедженерес певица Кэти Перри опубликовала пост, в котором заступилась за телеведущую: «Я знаю, что не могу говорить за всех, но у меня сложилось только позитивное впечатление после общения с Эллен и сотрудниками ток-шоу. Думаю, все мы знаем, что Эллен постоянно борется за равноправие и транслирует это в том числе с помощью своего шоу».

Однако пользователи, зрители, некоторые звезды, бывшие и нынешние сотрудники шоу, и даже обслуживающий персонал ресторанов, которым довелось пересекаться с телеведущей, не спешат поддерживать призывы ее жены и подруги.

С чего все началось

В апреле этого года сотрудники «Шоу Эллен Дедженерес» заявили, что во время карантина с ними не связываются и грозят увольнением, а для съемок программы из дома ведущей привлечены специалисты со стороны. После этого в интернете появились заявления сразу нескольких работавших на передаче сотрудников, которые обвинили ее продюсеров в оскорбительных высказываниях, расизме и буллинге. Вишенкой на торте стало недавнее заявление исполнительного телепродюсера из Австралии Нила Брина, который заявил, что во время визита Эллен на его шоу Australia’s Today ему вообще запрещали смотреть на ведущую и обращаться к ней.

Комик Кевин Т. Портер запустил в соцсетях флешмоб, в рамках которого попросил пользователей поделиться самыми безумными историями, которые они слышали об Эллен. За каждую рассказанную историю Портер обещал перевести два доллара благотворительной организации Los Angeles Food Bank. Комик рассчитывал услышать забавные и добрые истории, однако результат не оправдал его ожиданий. Например, сценарист, который два года работал с Эллен, рассказал, что за все это время она ни разу с ним не поздоровалась. «Еще на собеседовании всем рассказывают, что с Эллен разговаривать запрещено». Официантка, которая обслуживала Эллен в лос-анджелесской закусочной, рассказала, что телеведущая пожаловалась на нее из-за облупленного лака на ногтях. По словам другой официантки, Эллен бросила ей в лицо кусок рыбы за то, что она перепутала заказ.

Сценарист Бенджамин Симон рассказал, что Эллен каждый день выбирает нового человека со съемочной площадки, которого она будет ненавидеть. «Прежде чем заговорить с ней, вы должны пожевать жвачку. А если Эллен решит, что вы плохо пахнете, вам придется отправиться домой и принять душ, — делится Симон. — Новым сотрудникам мы всегда говорим, что каждый день Эллен выбирает себе новую жертву. В течение дня она будет изливать на этого человека всю свою злость, а назавтра будет злиться на кого-то другого».

На днях Дедженерес впервые публично прокомментировала эту ситуацию и опубликовала в издании The Hollywood Reporter обращение к своим работникам, пообещав исправиться. Но кажется, что этим ведущая лишь еще больше подлила масла в огонь.

Многих смутило, что Эллен предпочла сделать вид, что ничего не знала о происходящем на ее шоу и якобы не принимала никакого участия в расистских шутках и оскорбительных комментариях, которые то и дело позволяли себе продюсеры ее шоу. Так, американский комик Брэд Гарретт, который был гостем программы Дедженерес более 5 раз, написал в Twitter: «Эта проблема идет от самой верхушки. Знаю больше чем одного человека, который пострадал от действий Эллен. И это общеизвестная информация».

В Twitter запустили хештег #ReplaceEllen с требованием заменить Эллен, который тут же стал вирусным. Люди, публикующие этот хештег, предлагают заменить популярную ведущую на других знаменитостей, например на бывшую первую леди США Мишель Обаму. Предполагалось также, что новым ведущим шоу может стать Джеймс Корден.

Но на этой неделе стало известно, что Эллен продолжит вести свое шоу, несмотря на волну публичного недовольства, многочисленные свидетельства и испорченную репутацию. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на продюсеров программы. Планируется, что 18-й сезон «Шоу Эллен Дедженерес» стартует 9 сентября.

Телевизионное «Шоу Эллен Дедженерес» выходит с 2003 года. За время его существования программа 61 раз выигрывала премию Emmy в различных номинациях, в том числе как «выдающееся ток-шоу».