|
Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах,
Глава государства по традиции голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.
Материал дополняется.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, передает БЕЛТА. Глава государства по традиции голосовал на избирательном участке,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)