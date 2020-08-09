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ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33%

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33%, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Напомним, в Беларуси 9 августа – основной день президентских выборов. Досрочное голосование в стране проходило с 4 по 8 августа. Этой возможностью воспользовались 41,7% избирателей.

9 августа избирательные участки открылись в восемь утра. Точное их количество – 5 767, из них 44 находятся за пределами республики. Кандидатами зарегистрированы пять человек.



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