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ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33%
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33%, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
Напомним, в Беларуси 9 августа – основной день президентских выборов. Досрочное голосование в стране проходило с 4 по 8 августа. Этой возможностью воспользовались 41,7% избирателей.
9 августа избирательные участки открылись в восемь утра. Точное их количество – 5 767, из них 44 находятся за пределами республики. Кандидатами зарегистрированы пять человек.
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Кандидатами зарегистрированы пять человек.
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