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Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%.
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В Брестской области на избирательные участки пришли 40,49% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 45,28%, Гомельской – 57,82%, Гродненской – 42,47%.
В Минской области проголосовали 43,79% избирателей, Могилевской - 53,87%, Минске – 36,08%.
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Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%. По информации БЕЛТА, об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия...
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