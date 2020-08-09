Наблюдатели от СНГ посетили участки для голосования в Смолевичах

В основной день голосования на выборах Президента Республики Беларусь представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств

посетили избирательные участки для голосования по выборам Президента Республики Беларусь в Смолевичах.

Представители наблюдательской делегации Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ сначала отправились в Первомайский участок для голосования № 5, расположенный в административном здании ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», а затем посетили Орджоникидзевский участок №8 и Центральный участок для голосования №35, которые располагаются в Смолевичском районном Центре ремесел. Завершающим пунктом стал Смолевичский участок для голосования № 3, который расположен в административном здании управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского районного исполнительного комитета.

– Утром мы были на открытии участков в Минске, затем приехали Смолевичи и хочется отметить, что в плане организации процесса голосования, подготовки к выборам, оборудования избирательных участков – все сделано грамотно и в соответствии с законодательством, – рассказал международный наблюдатель от СНГ Алексей Сандыков. – Каких-либо замечаний не обнаружено, все идет в штатном режиме и надеемся, что так и будет.

Его коллега Армен Егиазарян подчеркнул, что воодушевляет хорошее и позитивное настроение избирателей.

– Видно, что выборы для белорусов – это праздник, многие идут голосовать семьями, все в хорошем настроении и ощущают важность своего голоса, – отметил Армен Егиазарян.

Международные наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов.















