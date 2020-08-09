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Лукашенко о безопасности граждан во время выборов Президента: Из-под контроля ничего не выйдет

09.08.2020 11:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о безопасности граждан во время выборов Президента: Из-под контроля ничего не выйдет

Во время проведения выборов Президента Беларуси обстановка в стране не выйдет из-под контроля, заявил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы после голосования на выборах, пишет БЕЛТА. 

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Во время проведения выборов Президента Беларуси обстановка в стране не выйдет из-под контроля, заявил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы после...
 
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