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Лукашенко о безопасности граждан во время выборов Президента: Из-под контроля ничего не выйдет
Источник материала: ОНТ
Во время проведения выборов Президента Беларуси обстановка в стране не выйдет из-под контроля, заявил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы после голосования на выборах,
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Во время проведения выборов Президента Беларуси обстановка в стране не выйдет из-под контроля, заявил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы после...
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