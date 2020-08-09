Лукашенко о безопасности граждан во время выборов Президента: Из-под контроля ничего не выйдет

Источник материала: ОНТ

Во время проведения выборов Президента Беларуси обстановка в стране не выйдет из-под контроля, заявил Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы после голосования на выборах, пишет БЕЛТА.

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