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Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участие в выборах принимает и действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. У нас есть возможность показать кадры оттуда.
Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Президент пообщался с прессой. Обо всех деталях разговора – в наших следующих выпусках.
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Новости Беларуси. Участие в выборах принимает и действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства традиционно принял...
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