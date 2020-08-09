Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участие в выборах принимает и действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. У нас есть возможность показать кадры оттуда.































Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Президент пообщался с прессой. Обо всех деталях разговора – в наших следующих выпусках.