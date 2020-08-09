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Под Кобрином автомобиль насмерть сбил 19 овец, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
Неустановленный автомобиль влетел в стадо овец в Кобринском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает портал
Происшествие случилось в ночь на 6 августа на 214-м километре трассы Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. Здесь водитель неустановленного авто врезался в стадо переходивших дорогу овец.
В результате происшествия 19 овец погибли. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас его ищут сотрудники ГАИ.
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Происшествие случилось в ночь на 6 августа на 214-м километре трассы Столбцы - Ивацевичи - Кобрин.
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