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Под Кобрином автомобиль насмерть сбил 19 овец, водитель скрылся

09.08.2020 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неустановленный автомобиль влетел в стадо овец в Кобринском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает портал kobrincity.by.


Фото: ГАИ Кобринского РОВД

Происшествие случилось в ночь на 6 августа на 214-м километре трассы Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. Здесь водитель неустановленного авто врезался в стадо переходивших дорогу овец.

В результате происшествия 19 овец погибли. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас его ищут сотрудники ГАИ.

Инспекторы просят очевидцев этого ДТП позвонить по телефонам: 8 029 724-68-57 или 102.

 
 
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Происшествие случилось в ночь на 6 августа на 214-м километре трассы Столбцы - Ивацевичи - Кобрин.
 
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