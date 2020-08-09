Под Кобрином автомобиль насмерть сбил 19 овец, водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

Неустановленный автомобиль влетел в стадо овец в Кобринском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает портал kobrincity.by .



Фото: ГАИ Кобринского РОВД

Происшествие случилось в ночь на 6 августа на 214-м километре трассы Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. Здесь водитель неустановленного авто врезался в стадо переходивших дорогу овец.

В результате происшествия 19 овец погибли. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас его ищут сотрудники ГАИ.

Инспекторы просят очевидцев этого ДТП позвонить по телефонам: 8 029 724-68-57 или 102.