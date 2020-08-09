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В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад

В японском Нагасаки прошли мероприятия в память об атомной бомбардировке, которой город подвергся ровно 75 лет назад. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В храме Ураками в Нагасаки 9 августа состоялась траурная служба по погибшим, еще одна церемония прошла в парке Мира. Из-за пандемии число участников обеих церемоний было сокращено до 10% от обычного количества гостей на подобных мероприятиях, к ним можно было присоединиться в режиме реального времени в интернете.

Выступая на траурном мероприятии, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ выразил надежду на сокращение ядерных вооружений мировых держав. Он ожидает, что намеченная на 2021 год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) принесет в этой связи конкретные результаты. Мэр отметил возросшую за последнее время угрозу применения ядерного оружия в мире, а также призвал мировых лидеров прилагать усилия для преодоления атмосферы недоверия и стремиться к диалогу с целью ядерного разоружения.

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу. В результате ударной волны погибли около 70 тыс. мирных жителей, еще 200 тыс. человек умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тыс. человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.

 

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В японском Нагасаки прошли мероприятия в память об атомной бомбардировке, которой город подвергся ровно 75 лет назад. Об этом сообщает немецкая...
 
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